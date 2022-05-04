«Шахтер» заменит «Вильярреал» в групповом турнире Лиги чемпионов-2022/23

«Шахтер», ставший чемпионом Украины в этом сезоне, начнет выступление в Лиге чемпионов сезона-2022/23 сразу с группового турнира. УЕФА должен утвердить это решение в ближайшие недели.

Донецкий клуб сыграет сразу в групповой стадии, так как «Ливерпуль» прошел «Вильярреал» и вышел в финал текущего ЛЧ этого сезона, а в другом полуфинале сыграют «Манчестер Сити» и «Реал», которые, как и «Ливерпуль», гарантировали себе участие в групповом турнире ЛЧ-2022/23 через свои национальные чемпионаты.

Таким образом, Лигу чемпионов-2022/23 выиграет клуб, который обеспечил себе участие в главном еврокубке через внутреннее первенство. По регламенту, если победитель ЛЧ квалифицируется в следующий турнир таким образом, то образуется вакантное место в групповом турнире следующего сезона.

Прямую путевку в групповую стадию получает чемпион 12-й ассоциации, которой из-за отстранения российских клубов является украинская.

Напомним, что в этом сезоне чемпионат Украины завершен досрочно. Чемпионом стал «Шахтер».