«Шахтер» сыграл вничью с «Интером»

Донецкий «Шахтер» в матче 2-го тура Лиги чемпионов сыграл вничью с «Интером» (0:0). Миланцы, несмотря на изобилие голевых моментов, так и не смогли поразить ворота Анатолия Трубина.

После двух сыгранных матчей у украинского клуба четыре набранных очка, у итальянского — два.

Второй матч группы В «Боруссия» Менхенгладбах — «Реал» начнется в 23.00 (мск).

Лига чемпионов

Группа B

«Шахтер Д» (Украина) — «Интер» (Италия) — 0:0

«Шахтер Д» (Украина): Трубин, Хочолава (Матвиенко, 62), Додо, Бондарь, Корниенко, Дентинью (Тайсон, 15), Марлос (Патрик, 88), Майкон, Маркос Антониу, Тете, Соломон.

«Интер» (Италия): Ханданович, де Фрай, Д`Амброзио (Дармиан, 79), Бастони, Янг (Пинамонти, 85), Видаль (Эриксен, 80), Брозович, Барелла, Хакими, Лукаку, Мартинес (Перишич, 72).

Предупреждения: Бастони, 31. Видаль, 64.

Судья: Кабаков (Болгария).

27 октября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский». 10 178 зрителей.