«Шахтер» — «Реал»: все голы матча
1 декабря 2020, 23:11
Все голы матча Лиги чемпионов «Шахтер» — «Реал» (2:0).
На 57-й минуте счет в матче открыл Дентинью.
? «Шахтер» ведет в счете в матче против «Реала»! На 57-й минуте Дентиньо вывел свою команду вперед.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 1, 2020
? Смотрите #ШахтерРеал на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/XOQVtNfKK9
Манор Соломон на 82-й минуте забил второй мяч.
? Второй гол «Шахтера» в ворота «Реала» в исполнении Манора Соломона.#ШахтерРеал на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/q85AMCqCWo— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 1, 2020
Опрос
проголосовало: 27493Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю