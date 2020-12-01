? «Шахтер» ведет в счете в матче против «Реала»! На 57-й минуте Дентиньо вывел свою команду вперед.



? Смотрите #ШахтерРеал на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/XOQVtNfKK9