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«Шахтер» — «Реал»: все голы матча

1 декабря 2020, 23:11
&quot;Шахтер&quot; обыграл &quot;Реал&quot;. Фото ФК "Реал".
&quot;Шахтер&quot; обыграл &quot;Реал&quot;. Фото ФК "Реал".
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Все голы матча Лиги чемпионов «Шахтер» — «Реал» (2:0).

На 57-й минуте счет в матче открыл Дентинью.

Манор Соломон на 82-й минуте забил второй мяч.

Шахтер Д — Реал

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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