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«Шахтер» потерял очки в домашнем матче с загребским «Динамо»

22 октября 2019, 21:47
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«Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче группового турнира Лиги чемпионов. На счету обеих команд по 4 очка, «Динамо» располагается выше благодаря разности мячей.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа C
«Шахтер» (Украина) — «Динамо» (Хорватия) — 2:2 (1:1)

Голы: Коноплянка, 16 (1:0). Ольмо, 25 (1:1). Оршич, 60 — с пенальти (1:2). Додо, 75 (2:2).

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Коноплянка (Додо, 66), Степаненко, Тайсон, Патрик, Марлос (Коваленко, 84), Болбат (Соломон, 66), Мораэс.

«Динамо»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац, Дилавер, Стоянович, Перич, Адеми (Гояк, 68), Моро, Гавранович (Петкович, 62), Оршич (Иванушец, 90), Ольмо.

Предупреждения: Стоянович, 7. Перич, 23. Патрик, 40. Пятов, 58. Болбат, 59. Дилавер, 63. Адеми, 64.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

22 октября. Харьков. Стадион «ОСК Металлист».

Шахтер Д — Динамо З

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2019-2020/groups/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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