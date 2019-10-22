«Шахтер» потерял очки в домашнем матче с загребским «Динамо»

«Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче группового турнира Лиги чемпионов. На счету обеих команд по 4 очка, «Динамо» располагается выше благодаря разности мячей.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа C

«Шахтер» (Украина) — «Динамо» (Хорватия) — 2:2 (1:1)

Голы: Коноплянка, 16 (1:0). Ольмо, 25 (1:1). Оршич, 60 — с пенальти (1:2). Додо, 75 (2:2).

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Коноплянка (Додо, 66), Степаненко, Тайсон, Патрик, Марлос (Коваленко, 84), Болбат (Соломон, 66), Мораэс.

«Динамо»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац, Дилавер, Стоянович, Перич, Адеми (Гояк, 68), Моро, Гавранович (Петкович, 62), Оршич (Иванушец, 90), Ольмо.

Предупреждения: Стоянович, 7. Перич, 23. Патрик, 40. Пятов, 58. Болбат, 59. Дилавер, 63. Адеми, 64.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

22 октября. Харьков. Стадион «ОСК Металлист».