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«Шахтер» показал фотографию из раздевалки после победы по сумме двух матчей над «Монако»

04:30
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«Шахтер» по сумме двух матчей обыграл «Монако» в квалификации Лиги чемпионов. Украинская команда пробилась в групповую стадию турнира.

После игры «Шахтер» сделал командную фотографию в раздевалке. Снимок был опубликован в Twitter команды.

«Эта команда! Лига чемпионов, мы идем!» — гласит текст подписи к фото.

Жеребьевка групп Лиги чемпионов состоится в четверг, 26 августа. Церемония пройдет в Стамбуле.

Шахтер Д — Монако

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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