«Шахтер» показал фотографию из раздевалки после победы по сумме двух матчей над «Монако»
04:30
«Шахтер» по сумме двух матчей обыграл «Монако» в квалификации Лиги чемпионов. Украинская команда пробилась в групповую стадию турнира.
После игры «Шахтер» сделал командную фотографию в раздевалке. Снимок был опубликован в Twitter команды.
«Эта команда! Лига чемпионов, мы идем!» — гласит текст подписи к фото.
Жеребьевка групп Лиги чемпионов состоится в четверг, 26 августа. Церемония пройдет в Стамбуле.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю