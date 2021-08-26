«Шахтер» показал фотографию из раздевалки после победы по сумме двух матчей над «Монако»

«Шахтер» по сумме двух матчей обыграл «Монако» в квалификации Лиги чемпионов. Украинская команда пробилась в групповую стадию турнира.

После игры «Шахтер» сделал командную фотографию в раздевалке. Снимок был опубликован в Twitter команды.

«Эта команда! Лига чемпионов, мы идем!» — гласит текст подписи к фото.

Жеребьевка групп Лиги чемпионов состоится в четверг, 26 августа. Церемония пройдет в Стамбуле.