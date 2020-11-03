«Шахтер» объявил заявку на матч с «Боруссией»
13:22
Донецкий «Шахтер» на своей странице в Instagram опубликовал заявку на матч 3-го тура Лиги чемпионов против гладбахской «Боруссии».
Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко.
Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Корниенко, Сиприано, Бондарь, Болбат.
Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Вакула, Майкон, Судаков.
Нападающий: Мораес.
Матч «Шахтер» — «Боруссия» состоится во вторник, 3 ноября. Начало — в 20.55 (мск).
Опрос
проголосовало: 36984Все опросы
Кто из российских клубов выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур