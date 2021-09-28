«Шахтер» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
18:38
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Интер».
«Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Педринью, Майкон, Алан Патрик, Соломон, Траоре.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Думфрис, Барелла, Брозович, Весино, Димарко, Джеко, Мартинес.
Матч начнется в 19.45 по московскому времени.
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