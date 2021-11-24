«Шахтер» и «Бешикташ» вылетели из еврокубков

По итогам пятого тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» и «Бешикташ» потеряли шансы продолжить борьбу в еврокубках.

«Шахтер» уступил «Интеру» (0:2) и с одним очком занимает последнее место в группе D. «Бешикташ» проиграл «Аяксу» (1:2). Турецкий клуб также идет последним в группе С, не имея очков в активе. Обе команды потеряли шансы подняться хотя бы на третье место, дающее право сыграть в Лиге Европы.

При этом «Аякс» гарантировал себе первое место в группе. «Интер» вышел на первую позицию и точно сыграет плей-офф еврокубков. Другой матч группы С «Шериф» — «Реал» начнется в 23.00 по московскому времени.