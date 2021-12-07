«Шахтер» — «Шериф»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
21:55
Стали известны стартовые составы «Шахтера» и «Шерифа» на матч шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон, Фернандо.
«Шериф»: Атанасиадис, Кристиано, Дуланто, Арболеда, Фернандо, Аддо, Коловос, Тилль, Бруно, Янсане, Траоре.
Матч состоится 7 декабря в Харькове. Начало — в 23:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032671--shakhtar-donetsk-vs-sheriff/
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