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«Шахтер» — «Шериф»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

21:55
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Стали известны стартовые составы «Шахтера» и «Шерифа» на матч шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон, Фернандо.

«Шериф»: Атанасиадис, Кристиано, Дуланто, Арболеда, Фернандо, Аддо, Коловос, Тилль, Бруно, Янсане, Траоре.

Матч состоится 7 декабря в Харькове. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032671--shakhtar-donetsk-vs-sheriff/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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