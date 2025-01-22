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«Шахтер» — «Брест»: где смотреть трансляцию, время начала матча Лиги чемпионов

«Шахтер» и «Брест» встретятся в Лиге чемпионов 22 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Шахтер» и «Брест» встретятся в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января. Начало матча на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене (Германия) — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Отслеживайте ключевые события и результат игры «Шахтер» — «Брест» в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 20:45. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шахтер
Брест

Трансляция встречи «Шахтер» — «Брест» в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Сервис запустит мультикаст — переклички всех вечерних игр Лиги чемпионов.

«Шахтер» в 6-м туре общего этапа уступил «Баварии» (1:5), оранжево-черные с четырьмя очками потеряли шансы выйти напрямую в 1/8 финала, но могут квалифицироваться в плей-офф. У «Бреста» — 13 очков, «пираты» в предыдущем матче обыграли ПСВ (1:0).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Брест
ФК Шахтер (Донецк)
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