«Шахтер» и «Бавария» встретятся в Лиге чемпионов 10 декабря

Матч «Шахтер» — «Бавария» пройдет в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 10 декабря. Матч на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене (Германия) начнется в 23.00 по московскому времени.

Транслировать игру Лиги чемпионов в прямом эфире будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки). Платформа запустит мультикаст — перекличку всех вечерних встреч турнира в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Шахтер» — «Бавария» доступны также в матч-центре на нашем сайте.

«Шахтер» в 5-м туре общего этапа уступил ПСВ (2:3) и с 4 очками занимал 26-е место в таблице. «Бавария» после победы над «ПСЖ» (1:0) набрала 9 очков и шла 13-й.