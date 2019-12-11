«Шахтер» — «Аталанта»: составы команд
19:47
Стали известны составы «Шахтера» и «Аталанты» на матч шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 20.55 по московскому времени.
«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко, Тете, Коваленко, Тайсон, Жуниор Мораес.
«Аталанта»: Голлини, Масьелло, Джимсити, Паломино, Кастань, Де Рун, Фроейлер, Госенс, Пашалич, Гомес, Муриэль.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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