Стали известны составы «Шахтера» и «Аталанты» на матч шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 20.55 по московскому времени.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко, Тете, Коваленко, Тайсон, Жуниор Мораес.

«Аталанта»: Голлини, Масьелло, Джимсити, Паломино, Кастань, Де Рун, Фроейлер, Госенс, Пашалич, Гомес, Муриэль.

Трансляция матча «Шахтер» — «Аталанта»