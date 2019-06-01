Шачири хочет выиграть Лигу чемпионов ради Клоппа

Нападающий "Ливерпуля" Джердан Шачири перед финалом Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" рассказал о настроении главного тренера команды Юргена Клоппа. Также он пообещал сделать все для победы.

– Клопп всегда расслаблен, – цитирует Шачири talkSPORT. – Всегда веселимся во время и после тренировок, позитивный человек. Все делает для нас, и мы все отдаем за него, хотим выиграть для него.

Думаю, что был отличный сезон и впереди нас ждет большой финал. Мы попробуем все, чтобы выиграть титул, потому что клуб этого заслуживает, болельщики заслуживают, как и игроки. Будет что-то особенное, если мы победим.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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