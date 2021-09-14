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«Севилья» — «Янг Бойз»: команды пробили четыре пенальти за тайм и реализовали два из них

20:38
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В первом тайме матча Лиги чемпионов «Севилья» — «Янг Бойз» команды четырежды исполняли пенальти. После первой половины счет равный — 1:1.

«Севилья» пробила один 11-метровый. Его реализовал Иван Ракитич. «Зальцбург» же бил пенальти трижды и забил только один раз. Гол в активе Луки Сучича. Он, а также Карим Адейеми не забили с «точки».

Севилья — Зальцбург

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Евгений Петров все материалы автора

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