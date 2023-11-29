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Сегодня, 22:44

ПСВ в большинстве обыграл «Севилью», уступая 0:2 по ходу встречи

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Севилья» — ПСВ.
Фото ФК ПСВ

«Севилья» дома проиграла ПСВ в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:3.

Испанский клуб вел в счете после голов Серхио Рамоса (24-я минута) и Юссефа Эн-Несири (47-я), но на 66-й минуте остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Лукас Окампос.

После этого ПСВ сначала сумел отыграть один мяч — на 68-й минуте забил Исмаэль Сайбари, а на 81-й минуте полузащитник хозяев Неманья Гудель отправил мяч в свои ворота. На 90+2-й минуте победу гостям принес гол Рикардо Пепи.

«Севилья» (2 очка) лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. За тур до конца испанская команда занимает последнее место в группе B. ПСВ (8) занимает второе место в квартете.

Лига чемпионов. Группа B
29 нояб, 20:45. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
2:3
ПСВ
Источник: Таблица ЛЧ
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК Севилья
2
4
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