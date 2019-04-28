Пресс-служба "Севильи" в Твиттере разместила призвы к английской премьер-лиге с шуткой о четвертом месте чемпионата Англии. В клубе предложили АПЛ отдать путевку в Испанию.

"Эй, премьер-лига, если ни одна из ваших команд не хочет занимать 4-е место, не могли бы вы отдать его нам? Это упростило бы жизнь", - говорится в сообщении "Севильи".

Ранее "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", ведущие борьбу за Лигу чемпионов потеряли очки. "Тоттенхэм" в субботу уступил "Вест Хэму".

"Севилья" идет на пятом месте в таблице и ведет борьбу за ЛЧ с "Хетафе". У команд одинаковое количество очков.