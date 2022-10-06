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6 октября, 00:43

«Севилья» после поражения от «Боруссии» уволила Лопетеги с поста главного тренера

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хулен Лопетеги.
Фото Global Look Press

«Севилья» на официальном сайте объявила, что главный тренер команды Хулен Лопетеги освобожден от исполнения своих обязанностей.

Данное решение руководство клуба приняло после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:4) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

После трех туров «Севилья» набрала всего 1 очко и занимает 3-е место в группе G. Ранее команда проиграла «Манчестер Сити» (0:4) и сыграла вничью с «Копенгагеном» (0:0).

В этом сезоне в чемпионате Испании «Севилья» набрала 5 очков в 7 матчах и занимает 16-е место в ла лиге.

56-летний испанец тренировал команду с июля 2019 года. Под его руководством команда провела 170 матчей, в которых одержала 90 побед и 44 раза сыграла вничью.

Хулен Лопетеги
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ФК Севилья
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