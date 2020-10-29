«Севилья» переиграла «Ренн» и обошла «Краснодар»

«Севилья» выиграла у «Ренна» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:0). Единственный гол забил Люк де Йонг.

Победа позволила севильцам подняться на втроую строчку в таблице группы E и обойти «Краснодар». «Ренн» опустился на последнюю строчку.

Лига чемпионов

Группа E

«Севилья» (Испания) — «Ренн» (Франция) — 1:0 (0:0)

Гол: де Йонг, 56.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Ракитич, 76), Хоан Хордан (Гудель, 89), де Йонг (Васкес, 85), Окампос, Эль-Хаддади (Эн-Несири, 85).

«Ренн»: Гомис, Ругани (Агерд, 17), Да Силва, Траоре, Соппи (Далберт, 77), Гренье (Дель Кастильо, 78), Мартен, Буриго (Леа Силики, 49), Гирасси, Террье, Доку.

Предупреждения: Оливер Торрес, 31. Акунья, 53. Леа Силики, 58. Мартен, 62. Да Силва, 87.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

28 октября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».