«Севилья» осталась в меньшинстве в матче с «Зальцбургом»

«Севилья» продолжает матч Лиги чемпионов против «Зальцбурга» в меньшинстве. С поля был удален Юссеф Эн-Несири.

Форвард получил красную карточку на 50-й минуте. Текущий счет матча — 1:1.

В первом тайме команды исполнили четыре пенальти. «Севилья» пробила один 11-метровый. Его реализовал Иван Ракитич. Он реализовал пенальти на 42-й минуте.

«Зальцбург» же до этого бил пенальти трижды и забил только один раз. Гол в активе Луки Сучича. Он забил на 21-й минуте.

До этого Сучич, а также Карим Адейеми не забили с «точки». Сучич промахнулся на 37-й минуте, Адейеми — на 13-й.