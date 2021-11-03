«Севилья» дома проиграла «Лиллю»
«Севилья» потерпела поражение от «Лилля» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Это первое поражение испанской команды в группе. Ранее она трижды сыграла вничью.
«Лилль» с 5-ю очками идет на 2-м месте в группе G, опережая «Вольфсбург» по разнице мячей. Лидирует «Зальцбург», набравший 7 очков. «Севилья» замыкает квартет.
Лига чемпионов
Группа G
«Севилья» (Испания) — «Лилль» (Франция) — 1:2 (1:1)
Голы: Окампос, 15 (1:0). Давид, 43 — с пенальти (1:1). Иконе, 51 (1:2).
«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Монтиэль, 65), Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес, Дилэйни (Хоан Хордан, 57), Оливер Торрес (Эль-Хаддади, 72), Сусо (Ламела, 57), Окампос, Мир (Эн-Несири, 57).
«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Андре, Ренату Санчеш (Онана, 75), Бамба, Иконе, Веа (Юсуф Языджи, 72), Давид (Шека, 86).
Предупреждения: Дилэйни, 42. Эн-Несири, 60. Бамба, 77. Иконе, 79. Андре, 87. Окампос, 89. Шека, 90+5. Монтиэль, 90+5. Грбич, 90+6. Диегу Карлос, 90+6. Юсуф Языджи, 90+7.
Судья: Ковач (Румыния).
2 ноября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
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