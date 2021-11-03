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«Севилья» дома проиграла «Лиллю»

00:56
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«Севилья» потерпела поражение от «Лилля» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Это первое поражение испанской команды в группе. Ранее она трижды сыграла вничью.

«Лилль» с 5-ю очками идет на 2-м месте в группе G, опережая «Вольфсбург» по разнице мячей. Лидирует «Зальцбург», набравший 7 очков. «Севилья» замыкает квартет.

Лига чемпионов

Группа G

«Севилья» (Испания) — «Лилль» (Франция) — 1:2 (1:1)

Голы: Окампос, 15 (1:0). Давид, 43 — с пенальти (1:1). Иконе, 51 (1:2).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Монтиэль, 65), Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес, Дилэйни (Хоан Хордан, 57), Оливер Торрес (Эль-Хаддади, 72), Сусо (Ламела, 57), Окампос, Мир (Эн-Несири, 57).

«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Андре, Ренату Санчеш (Онана, 75), Бамба, Иконе, Веа (Юсуф Языджи, 72), Давид (Шека, 86).

Предупреждения: Дилэйни, 42. Эн-Несири, 60. Бамба, 77. Иконе, 79. Андре, 87. Окампос, 89. Шека, 90+5. Монтиэль, 90+5. Грбич, 90+6. Диегу Карлос, 90+6. Юсуф Языджи, 90+7.

Судья: Ковач (Румыния).

2 ноября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

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Евгений Козинов все материалы автора

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