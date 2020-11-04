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«Севилья» и «Краснодар» назвали стартовые составы

21:48
Игроки «Севильи» прибыли на стадион&quot;. Фото ФК «Севилья».
Игроки «Севильи» прибыли на стадион&quot;. Фото ФК «Севилья».
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Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар».

«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро, Хордан, Гудель, Ракитич, Окампос, де Йонг, Мунир.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Кайю, Чернов, Ольссон, Газинский, Уткин, Сулейманов, Берг, Сабуа.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Севилья» — «Краснодар».

Севилья — Краснодар

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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