«Севилья» и «Краснодар» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар».

«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро, Хордан, Гудель, Ракитич, Окампос, де Йонг, Мунир.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Кайю, Чернов, Ольссон, Газинский, Уткин, Сулейманов, Берг, Сабуа.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Севилья» — «Краснодар».