В среду, 4 ноября, состоится матч группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Севилья» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Севилья» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Севилья» — «Краснодар»