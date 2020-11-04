«Севилья» — «Краснодар»: прямая трансляция матча начнется в 23.00
21:30
В среду, 4 ноября, состоится матч группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Севилья» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.
Следить за матчем «Севилья» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Севилья» — «Краснодар»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур
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