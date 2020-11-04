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«Севилья» — «Краснодар»: прямая трансляция матча начнется в 23.00

21:30
«Краснодар» сыграет с «Севильей» в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» сыграет с «Севильей» в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Фото ФК «Краснодар»

В среду, 4 ноября, состоится матч группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Севилья» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Севилья» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Севилья» — «Краснодар»

Севилья — Краснодар

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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