«Челси» разгромил «Севилью» благодаря покеру Жиру и выиграл группу «Краснодара»

«Челси» разгромил «Севилью» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 4:0. Все четыре мяча провел форвард лондонцев Оливье Жиру.

«Челси» перед последним туром обеспечил себе первое место в группе E, «Севилья» стала второй. Третье место и путевку в Лигу Европы обеспечил себе «Краснодар», который ранее обыграл «Ренн» (1:0).

Лига чемпионов

Группа E

«Севилья» (Испания) — «Челси» (Англия) — 0:4 (0:1)

Голы: Жиру, 8 (0:1). Жиру, 54 (0:2). Жиру, 74 (0:3). Жиру, 83 — с пенальти (0:4).

«Севилья»: Пастор, Хесус Навас (Кунде, 59), Рекик, Гомес, Диегу Карлос, Ракитич (Оливер Торрес, 75), Гудель, Васкес (Эль-Хаддади, 66), Оскар Родригес (Хоан Хордан, 60), Эн-Несири, Идрисси (Окампос, 61).

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон, Ковачич (Канте, 67), Жоржинью (Гилмор, 85), Хаверц (Маунт, 67), Жиру (Вернер, 84), Пулишич (Зиех, 67), Хадсон-Одои.

Предупреждения: Гудель, 15. Ковачич, 37. Идрисси, 41. Пулишич, 43. Гомес, 82. Зиех, 90+1. Маунт, 90+1. Хоан Хордан, 90+1.

Судья: Диаш (Португалия).

2 декабря. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».