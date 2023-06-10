Сэвидж считает, что победа в ЛЧ может сделать Гвардиолу величайшим тренером за всю историю английского футбола

Бывший игрок сборной Уэльса Робби Сэвидж высказался о влиянии возможной победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов на статус главного тренера горожан Хосепа Гвардиолы.

«Он уже является лучшим тренером, которого мы когда-либо принимали в АПЛ, но опередит ли он Алекса Фергюсона, став величайшим менеджером всех времен в английском футболе?

Победа над «Интером» в финале Лиги чемпионов будет означать, что Пеп практически выиграл все для «Манчестер Сити» за семь лет. И после этого остается единственный вопросительный знак: если Пеп останется в «Сити» на 26 лет, как Ферги в «Юнайтед», сколько трофеев он выиграет?» – написал Сэвидж в своей колонке на Mirror.

«Манчестер Сити» встретится с «Интером» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало матча – в 22.00 по московскому времени.