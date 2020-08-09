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Сетьен рассказал о повреждении Месси

03:19

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен надеется, что повреждение нападающего Лионеля Месси не станет большой проблемой. Аргентинец получил небольшую травму в столкновении с защитником Калиду Кулибали в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Лионель Месси получил довольно серьезный ушиб, но я не думаю, что это повреждение станет для него большой проблемой, — цитирует пресс-служба УЕФА Сетьена.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027129--barcelona-vs-napoli/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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