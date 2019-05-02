Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас после матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Ливерпуль" (3:0) отметил высокий уровень игры Лионеля Месси. Аргентинец оформил дубль и достиг отметки в 600 забитых мячей за каталонцев.

"Не говорите мне, что кто-то был лучше него", - написал Фабрегас в Твиттере.

"Снимаю шляпу перед "Ливерпулем", какое потрясающее выступление. Вы можете проиграть такой матч только в том случае, если вам противостоит хорошая команда с особенным игроком, который намного лучше остальных", - добавил позже испанец.