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Сесар Аспиликуэта: «Жду трудного матча, но мы — «Челси»

03:38
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта перед матчем Лиги чемпионов против «Севильи» отметил силу соперника. Также он добавил, что «сини» должны быть готовы к сложной игре.

— «Севилья» победила «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне в Лиге Европы, — цитирует пресс-служба УЕФА Аспиликуэту. — Они хотят контролировать ход игры. После потери мяча они стараются как можно быстрее вернуть его себе. Я знаю тренера «Севильи» по своей игре в сборной. Я жду трудного матча, но мы — «Челси», мы играем дома и должны быть готовы к сражению.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029382--chelsea-vs-sevilla/

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