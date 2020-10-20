Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта перед матчем Лиги чемпионов против «Севильи» отметил силу соперника. Также он добавил, что «сини» должны быть готовы к сложной игре.

— «Севилья» победила «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне в Лиге Европы, — цитирует пресс-служба УЕФА Аспиликуэту. — Они хотят контролировать ход игры. После потери мяча они стараются как можно быстрее вернуть его себе. Я знаю тренера «Севильи» по своей игре в сборной. Я жду трудного матча, но мы — «Челси», мы играем дома и должны быть готовы к сражению.