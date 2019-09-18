Сесар Аспиликуэта: «Баркли — один из лучших исполнителей пенальти в «Челси»
01:50
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта после поражения от «Валенсии» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:1) поддержал одноклубника Росса Баркли, который не смог реализовать пенальти.
— Росс — один из лучших исполнителей пенальти в команде и наш штатный пенальтист, — цитирует пресс-служба УЕФА Аспиликуэту. — Он был уверен в себе, но, к сожалению, попал в перекладину. Ребята вокруг подбадривали его. Надеюсь, в следующий раз мяч окажется в сетке.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур
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