Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Сесар Аспиликуэта: «Баркли — один из лучших исполнителей пенальти в «Челси»

01:50
Теги:

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта после поражения от «Валенсии» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:1) поддержал одноклубника Росса Баркли, который не смог реализовать пенальти.

— Росс — один из лучших исполнителей пенальти в команде и наш штатный пенальтист, — цитирует пресс-служба УЕФА Аспиликуэту. — Он был уверен в себе, но, к сожалению, попал в перекладину. Ребята вокруг подбадривали его. Надеюсь, в следующий раз мяч окажется в сетке.

Челси — Валенсия

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1606
Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027039/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир