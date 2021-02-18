Сержиу Оливейра: «Порту» опечален пропущенным голом от «Ювентуса»

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра после победы над «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что команда опечалена пропущенным голом. Игрок был признан лучшим игроком встречи.

«Мы здорово сыграли против великолепной команды. Опечалены пропущенным голом, но понимаем, что на этом уровне за малейшую оплошность наказывают. Это Лига чемпионов. Мы стали оказывать на соперника давление. Знали, что «Ювентус» любит выходить из обороны через пас, и воспользовались этим. Повезло, что быстро открыли счет, удачно начали второй тайм и повели 2:0. Могли забить и третий, но это футбол», — цитирует пресс-служба УЕФА Оливейру.

Ответная игра состоится в Италии 9 марта.