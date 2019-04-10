Сержиу Консейсау: "Порту" хорошо начал матч и пропустил случайный гол"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау - о матче с "Ливерпулем" (0:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Пройдена только половина пути. Впереди еще 90 минут матча на "Драгау", где мы сделаем все возможное, чтобы переломить ход противостояния и выйти в следующий этап, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Мы хорошо начали матч и пропустили случайный гол. Второй пропущенный мяч стал следствием индивидуальной ошибки. Но "Порту" несвойственно давать сопернику так легко поражать свои ворота. После неудачных стартовых 30 минут мы вполне могли забить. Во втором тайме заиграли еще лучше, создали пару моментов. Очень жаль, что не забили. На "Драгау" нам нужна помощь всех и каждого. В этом противостоянии еще ничего не решено.

Ответная игра состоится 17 апреля.

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