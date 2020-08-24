Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри подвел итоги финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0).

— Победа в Лиге чемпионов — это лучшее, что могло со мной произойти, — приводит слова Гнабри BT Sport. — Мы шикарно поработали и заслуженно стали лучшей командой в Европе. И мы, и «ПСЖ» очень хотели победить. Никто не хотел сдаваться, но мы все преодолели. При счете 0:0 моменты создавали и мы, и соперник, но забили, к счастью, мы.

Кингсли Коман нам очень помог. Вернуться в состав после травмы и забить в финале — это потрясающе. Наш командный дух — это что-то экстраординарное, мы всегда друг за друга горой. Мы выиграли все матчи турнира. Это невероятно!