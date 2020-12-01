Серия российских клубов без побед в еврокубках достигла 17 матчей

Российские клубы на протяжении 17 матчей не могут одержать победу в еврокубках. В текущем сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы представители России пока не выиграли ни разу.

Сегодня «Локомотив» в Лиге чемпионов уступил «Зальцбургу» (1:3). Ранее «Локо» сыграл с австрийским клубом вничью (2:2), дважды разошелся миром с «Атлетико» (1:1, 0:0) и проиграл «Баварии» (1:2).

«Зенит» в Лиге чемпионов сыграл вничью и проиграл «Лацио» (1:1, 1:3), уступил «Брюгге» (1:2) и дортмундской «Боруссии» (0:2).

«Краснодар» в ЛЧ сыграл вничью с «Ренном», дважды проиграл «Севилье» (2:3, 1:2), и один раз «Челси».

В Лиге Европы ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергером» (1:1) и загребским «Динамо» (0:0), проиграл «Фейеноорду» (1:3), после чего дома разошелся миром с голландским клубом (0:0).