Серхио Рамос: «Мы должны играть лучше. Это очевидно»

Защитник «Реала» Серхио Рамос после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2) отметил, что его команда показала плохую игру в первой 45-минутке, сооб

— Мы очень плохо сыграли в первой половине матча, однако во втором тайме мы продемонстрировали мужество и хорошую реализацию. Мы должны играть лучше. Это очевидно, — написал Рамос в своем Twitter.

Una primera parte muy mala, una segunda parte con el coraje y la entrega que se espera de nosotros.

Tenemos que hacer m?s, tenemos que hacerlo mejor.

As? de claro.#HalaMadrid pic.twitter.com/cWXTIzUIMH — Sergio Ramos (@SergioRamos) October 1, 2019

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