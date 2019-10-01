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Серхио Рамос: «Мы должны играть лучше. Это очевидно»

22:33
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Защитник «Реала» Серхио Рамос после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2) отметил, что его команда показала плохую игру в первой 45-минутке, сооб

— Мы очень плохо сыграли в первой половине матча, однако во втором тайме мы продемонстрировали мужество и хорошую реализацию. Мы должны играть лучше. Это очевидно, — написал Рамос в своем Twitter.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Реал — Брюгге

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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