Защитник «Реала» Серхио Рамос перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» подчеркнул важность этого турнира для его команды.

— Лига чемпионов — особенный турнир для нас, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Едва начинается гимн, мы сами и все болельщики «Реала» заряжаются дополнительной мотивацией. Не случайно у нас такая история выступлений в Лиге чемпионов. В футболе главное — результат. Команда не изменилась, но мы проиграли матч с «Леванте», в котором играли хорошо. Теперь настал момент истины в Лиге чемпионов, потом нас ждет «эль класико». Идеальный момент, чтобы заявить о своих намерениях. Не время жалеть себя. Нет такого, что мы не создаем моменты. Против «Леванте» не хватило только гола. Но нет смысла обсуждать, что мы не забили, впереди еще долгий путь. Команда многое делает правильно. Гвардьола — фантастический тренер, но в Лиге чемпионов мы мотивированы вне зависимости от соперника.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 26 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.