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Серхио Рамос: «Зол, что меня не было на поле»

01:25
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Капитан «Реала» Серхио Рамос высказался о победе над «Ливерпулем» (3:1) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, который он пропустил из-за травмы.

«Зол, что меня не было на поле, но очень горд видеть команду.

Мой великий «Реал»!" — написал Рамос в Twitter.

Ответный матч состоится в Ливерпуле 14 апреля.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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