Серхио Рамос: «Зол, что меня не было на поле»

Капитан «Реала» Серхио Рамос высказался о победе над «Ливерпулем» (3:1) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, который он пропустил из-за травмы.

«Зол, что меня не было на поле, но очень горд видеть команду.

Мой великий «Реал»!" — написал Рамос в Twitter.

Rabia por no estar en el campo, ORGULLO de verlos a ellos.

?Grande mi @realmadrid! https://t.co/7JFJHncgX2 — Sergio Ramos (@SergioRamos) April 6, 2021

Ответный матч состоится в Ливерпуле 14 апреля.