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Серхио Бускетс: «Удивлен, что «Барселона» не забила третий гол»

00:38
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после победы над «Славией» в 3-м туре Лиги чемпионов (2:1) отметил, что главное — это победа.

— Победа — это всегда важно, особенно в такой плотной группе, — цитирует пресс-служба УЕФА Бускетса. — Учитывая результат параллельной встречи в Милане, наша победа особенно приятна.

Мы не встречали соперника достаточно активно, что позволяло «Славии» доставлять нам много хлопот своей комбинационной игры. Мы создали ряд моментов, и я удивлен, что мы не забили третий гол.

В концовке «Славия» бросила все силы вперед. Было много выходов один на один или один в двое, поскольку при счете 1:2 им было нечего терять.

Славия Пр — Барселона

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027058/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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