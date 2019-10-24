Серхио Бускетс: «Удивлен, что «Барселона» не забила третий гол»
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после победы над «Славией» в 3-м туре Лиги чемпионов (2:1) отметил, что главное — это победа.
— Победа — это всегда важно, особенно в такой плотной группе, — цитирует пресс-служба УЕФА Бускетса. — Учитывая результат параллельной встречи в Милане, наша победа особенно приятна.
Мы не встречали соперника достаточно активно, что позволяло «Славии» доставлять нам много хлопот своей комбинационной игры. Мы создали ряд моментов, и я удивлен, что мы не забили третий гол.
В концовке «Славия» бросила все силы вперед. Было много выходов один на один или один в двое, поскольку при счете 1:2 им было нечего терять.
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