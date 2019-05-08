Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс извинился перед фанатами за поражение в ответном полуфинале Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:4). В первой игре "Барса" победила 3:0 и по сумме двух встреч не прошла в финал.

- Приношу извинения фанатам. Потому что после "Ромы" история опять повторяется. Очень тяжело проигрывать после такого хорошего результата в первой игре, - цитирует BBC Бускетса.

В прошлом сезоне "Барселона" в четвертьфинале Лиги чемпионов уступила "Роме" при похожих обстоятельствах: дома каталонцы победили 4:1, а на выезде уступили 0:3.