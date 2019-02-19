Серхио Бускетс: "Нужно иметь в виду победы "Лиона" над "Манчестер Сити" и "ПСЖ"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс ожидает сложного противостояния с "Лионом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится во Франции.

– Мы ждем, что это будет матч топ-уровня, – цитирует AFP Бускетса. – "Лион" провел хорошую групповой раунд, где остался непобежденным и показал яркую игру в атаке. Это отличная быстрая и мощная команда. Нам нужно быть очень внимательными и сбалансированными, чтобы найти способ обыграть "Лион". Мы очень уважаем эту команду, особенно на фоне ее побед над "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Нужно иметь эти встречи в виду.