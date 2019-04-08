Серхио Бускетс: "МЮ" может отдать сопернику мяч и пользоваться ошибками"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Первая игра состоится 10 апреля в Манчестере, ответная - 16 апреля в Барселоне.

- "Манчестер Юнайтед" стал играть лучше под руководством Сульшера, - цитирует Daily Mail Бускетса. - Они не против того, чтобы отдать сопернику мяч, потому что знают, когда он технически их превосходит. Если допускаешь ошибки, они пользуются этим.

Нам повезло тренироваться с Месси каждый день. Я провел последние 11 лет с ним, и видя его тренировки, сам был более сконцентрирован.