Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:4) отметил, что соперник был лучше. Также он добавил, что справиться с прессингом "красных" было тяжело.

- Сложно смириться с таким поражением, - цитирует пресс-служба УЕФА Бускетса. - Соперник был лучше. Они с самого начала гнули свою линию. Справиться с их прессингом было чрезвычайно тяжело. Потом они забили, начали давить, это было сложно. Мы пытались забить такой нужный гол, но не сложилось.