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Агуэро: «Не понимаю, что происходит с «Реалом» в ЛЧ. Они тренируются только ради нее»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро выразил удивление игрой «Реала» в Лиге чемпионов.

«Не понимаю, что происходит с «Реалом» в Лиге чемпионов. Кажется, что они тренируются только ради нее. Вы смотрите на их игру в ла лиге и думаете: «Как они могут так играть?» Но затем в Лиге чемпионов игроки превращаются в персонажей из Dragon Ball Z («Драконий жемчуг Зет» — аниме, основанное на одноименной манге). Это безумие» — приводит слова Агуэро Sport.es.

В первом матче 1/2 финала турнира «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Следующая встреча между командами пройдет 17 мая.

Источник: Sport.es
Серхио Агуэро
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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