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Серхио Агуэро: «Если не обыграем «Динамо», то почти вылетим из Лиги чемпионов»

18:59
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Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро объяснил, почему матч Лиги чемпионов против киевского «Динамо» важен для его команды.

«Мой дебют в «Барселоне» был потрясающим, — цитирует футболиста «Динамо» Киев от Шурика» 19 октября. — Теперь очень хочу получить минуты в Лиге чемпионов. Мы должны победить «Динамо». Если не выиграем, то почти вылетим, нам это известно.

Раньше я играл против «Барсы» — ее стадион многое меняет. Я не ожидал такого теплого приема. Теперь мне еще предстоит отработать отношение фанатов на поле».

Матч «Барселона» — «Динамо» состоится 20 октября. Начало в 19.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://dynamo.kiev.ua/news/377651-press-konferentsiya-serhio-aguero-esli-ne-vyiigraem-u-dinamo-to-pochti-vyiletim-iz-ligi-chempionov

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Евгений Петров все материалы автора

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