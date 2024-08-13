Ташуев: «Надеюсь, Чалов забьет, а ПАОК пройдет «Мальме» в Лиге чемпионов»

Известный российский тренер Сергей Ташуев выразил надежду на дебютный гол нападающего Федора Чалова в матче квалификации Лиги чемпионов между греческим ПАОКом и шведским «Мальме».

«В прошлом сезоне «Олимпиакос» стал победителем Лиги конференций — это успех для греческого чемпионата. По уровню чемпионат Греции достаточно крепкий для Федора Чалова, и, возможно, послужит маленьким трамплином для более сильного чемпионата, засветившись в еврокубках. Так что еще есть время на карьеру! Сейчас ему нужно сконцентрироваться на футболе, получать удовольствие от игр, купаться в море, а дальше стараться пробраться выше и достигать успехов в более сильном чемпионате.

Что касается матча, то «Мальме» — крепкая команда. Надеемся, Федор дебютирует и забьет победный гол. Греки все равно имеют преимущество, ведь дома им не составит труда довести дело до ума», — сказал Ташуев ODDS.ru.

Первый матч завершился ничьей со счетом 2:2.

Ответный матч 1/2 финала квалификации ЛЧ ПАОК - «Мальме» пройдет на стадионе «Тумба» в Салониках 13 августа. Начало — в 20:30 по московскому времени.