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Сергей Семак: «Жиркову непросто в таком плотном ритме»

21:38
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» оценил функциональное состояние команды.

— Что касается тактики, то команда знает, что делать. Однако не всегда достаточно знать, чтобы добиться результата, — сказа Семак в эфире «Матч ТВ». — Тактически и функционально было время восстановиться. Привыкли играть в таком режиме в еврокубках.

Дуглас Сантос выйдет на левом фланге обороны. Юру Жиркова пытаемся держать свежим, понимаем, насколько ему сложно. Ему непросто в таком плотном ритме. Стараемся выпускать его, когда он свежий и в особо важных матчах.

Исполнители у нас разные. От их качества и складывается общее впечатление от игры. Да, у нас есть какие-то общие качества с «Бенфикой». Но это тенденции современного футбола.

Соперник играет здорово, мне импонирует «Бенфика». Но мы играем дома и постараемся дать бой, показать лучшую игру.

Зенит — Бенфика

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Как закончится матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика»?
Победой «Зенита» с разностью в один-два мяча
48.3%
Крупной победой «Зенита»
3.5%
Нулевой ничьей
2.8%
Результативной ничьей
15.5%
Победой «Бенфики» с разностью в один-два мяча
24.4%
Крупной победой «Бенфики»
5.5%
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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