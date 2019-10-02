Сергей Семак: «Жиркову непросто в таком плотном ритме»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» оценил функциональное состояние команды.

— Что касается тактики, то команда знает, что делать. Однако не всегда достаточно знать, чтобы добиться результата, — сказа Семак в эфире «Матч ТВ». — Тактически и функционально было время восстановиться. Привыкли играть в таком режиме в еврокубках.

Дуглас Сантос выйдет на левом фланге обороны. Юру Жиркова пытаемся держать свежим, понимаем, насколько ему сложно. Ему непросто в таком плотном ритме. Стараемся выпускать его, когда он свежий и в особо важных матчах.

Исполнители у нас разные. От их качества и складывается общее впечатление от игры. Да, у нас есть какие-то общие качества с «Бенфикой». Но это тенденции современного футбола.

Соперник играет здорово, мне импонирует «Бенфика». Но мы играем дома и постараемся дать бой, показать лучшую игру.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр