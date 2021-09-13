Сергей Семак: «Зенит» сделает все возможное для победы над «Челси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Челси».

— Какие у «Челси» есть слабые места?

— У «Челси» нет слабых мест. Прекрасно выглядит команда — неслучайно она выиграла Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Это сильная команда, которая пользуется своими сильными сторонами, хорошо укрепилась.

— Вас устроит ничья?

— Каждая команда, выходя на поле, старается играть на победу. Нам нужно сделать все возможное для победы.

— «Челси» — лучшая команда Европы прошлого сезона. О чем это говорит?

— Это говорит о силе команды. Она была лучшей в прошлом сезоне, это один из сильнейших клубов континента, очень хороший состав.

— Ставило ли руководство цели на групповой этап Лиги чемпионов?

— Не было никакого разговора с руководством по поводу цели и задач.

Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.