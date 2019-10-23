Сергей Семак: «Зенит» не расслабила победа над «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Лейпцига» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что игры в еврокубках сложнее, чем в чемпионате России.

— В перерыве «Лейпциг» перестроился. Почему вы тоже не сразу изменили схему на три центральных защитника?

— По первому тайму не было серьезных проблем в обороне, а в атаке надеялись, что будут возможности для контратакующих действий. Но в самом дебюте второго тайма мы пропустили.

— Почему вышел Мак, а не Ерохин в концовке?

— Нужен был быстрый игрок в атаку. В центре поля «Лейпциг» хорошо борется за мячи. А открываться за спину у нас было некому. Мак — наиболее быстрый. Мы хотели, чтоб он вышел — и он действовал хорошо.

— Разгромная победа над «Ростовом» расслабила «Зенит»? Повлияла ли она?

— Никак не повлияла. Это разные турниры, разные уровни, другие скорости. Конечно, гораздо сложнее играть тут. У нас нет никаких иллюзий на этот счет. (Гоша Чернов)

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