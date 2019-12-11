Сергей Семак: «Зенит» допускал слишком много ошибок в простых ситуациях»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:3) посетовал на ошибки своей команды в организации игры.

Из-за ничьей во встрече между «Лионом» и «Лейпцигом» (2:2) сине-бело-голубые заняли четвертое место в группе G и остались без евровесны.

— Как изменится подготовка ко второй части сезона из-за вылета из еврокубков?

— Добавится еще один сбор. Было запланировано два, планируется третий. Соберется команда после отпуска в тех же числах, как и планировалось.

— Как повлияло на результат отсутствие дисквалифицированных и травмированных?

— Позиция Ракицкого важна. Другие игроки действовали не так хорошо, было много ошибок в организации игры. Мы допускали слишком много ошибок в простых ситуациях. (Гоша Чернов)

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр