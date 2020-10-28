Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил готовность команды к матчу второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда.

— Вопрос был в том, кто выйдет вместе с Витселем. В итоге сыграет Дауд. В принципе, Азар уже выздоровел и возможно было его появление на поле. Думаю, увидим его в течение игры, — цитирует Семака сайт «Зенита».

— «Сигнал Идуна Парк» славится безумной поддержкой, но сегодняшний матч пройдет без зрителей. Это плюс для «Зенита»?

— Сложно сказать. Возможно, да, возможно, нет. Футбол — это игра для болельщиков. Атмосфера, которая царит здесь, впечатляет и остается в памяти надолго. Конечно, болельщики, особенно такие, которые приходят именно сюда, — впечатление на всю жизнь. К сожалению, мы эту атмосферу не увидим.

— Второй тур рано называть решающим или могут быть серьезные последствия у этой встречи?

— Никаких серьезных последствий нет. Есть шесть матчей, порядок распределения мест в таблице будет зависеть от того, как всю дистанцию пройдут те или иные команды. Задача — делать свою работу, стараться делать ее хорошо. А результат — посмотрим, какой будет.