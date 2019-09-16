Сергей Семак: «Всегда с удовольствием возвращаюсь во Францию»
20:27
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».
— Всегда с удовольствием возвращаюсь во Францию, здесь мне очень нравится.
— «Лион» мало побеждает дома. Видите в этом преимущество?
— Слишком мало сыграно матчей, чтобы судить об этом. Во французской лише все рядом, есть еще время прорваться вверх?
— Как на матче сказывается то, что «Зенит» уже побеждал «Лион»?
— Никакой связи нет абсолютно. Это новый турнир, нас ждет новая группа. Группа у нас ровная во всех аспектах. (Гоша Чернов)
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур
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