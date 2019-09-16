Сергей Семак: «Всегда с удовольствием возвращаюсь во Францию»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».

— Всегда с удовольствием возвращаюсь во Францию, здесь мне очень нравится.

— «Лион» мало побеждает дома. Видите в этом преимущество?

— Слишком мало сыграно матчей, чтобы судить об этом. Во французской лише все рядом, есть еще время прорваться вверх?

— Как на матче сказывается то, что «Зенит» уже побеждал «Лион»?

— Никакой связи нет абсолютно. Это новый турнир, нас ждет новая группа. Группа у нас ровная во всех аспектах. (Гоша Чернов)

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