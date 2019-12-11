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Сергей Семак: «Все знали результат матча «Лион» — «Лейпциг» в перерыве»

08:12
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Бенфики» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Из-за ничьей во встрече между «Лионом» и «Лейпцигом» (2:2) сине-бело-голубые заняли четвертое место в группе G и остались без евровесны.

— Все знали результат другого матча в перерыве, когда «Лейпциг» вел у «Лиона» со счетом 2:0, — цитирует Семака A Bola. — Но, думаю, что это не повлияло на нашу производительность. Результат связан с нашими ошибками на поле.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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